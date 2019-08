Veja as imagens do apartamento mais caro de Portugal. Custou mais de 7,2 milhões de euros

Com um custo de 7,2 milhões de euros, o apartamento, do edifício Castilho 203, localiza-se no centro de Lisboa, perto do Parque Eduardo VII e da Avenida da Liberdade.

De acordo com a Visão, a luxuosa casa tem 250 metros quadrados de área, localiza-se num décimo quarto andar, em panorâmica privilegiada para o rio Tejo e conta com vários luxos, entre eles piscina e spa.

O negócio foi intermediado pela Vanguard Properties, empresa gerida por Claude Berda, um dos homens mais ricos de França, mas também o novo dono da Herdade da Comporta.

A Vanguard Properties tem-se especializado no mercado de ultra-luxo.