"Vejam o que RDT fez ao “substituto” de 80 milhões de Pogba"

A imprensa espanhola esteve particularmente atenta do jogo da Supertaça entre Sporting e Benfica, sobretudo por causa de Raúl de Tomás, que este ano se transferiu do Real Madrid para o Benfica a troco de 20 milhões de euros. Os espanhóis ficaram tão supreendido com a atuação do avançado que já questionam se a opção de ter vendido RDT terá sido a melhor.

"RDT [Raúl de Tomás] foi mal vendido pelo Real Madrid? Vejam o que fez ao “substituto” de 80 milhões de Pogba", escreveu o jornal espanhol 'As' depois da vitória do Benfica sobre o Sporting por 5-0.