Vídeo mostra momento em que a polícia mata uma mulher em vez do cão

A polícia de Arlington, no Texas, tinha sido chamada ao local quando foi surpreendida por um cão.

Imagens de uma câmara posicionada no equipamento do polícia foram agora divulgadas e mostram um cão a correr na direção do polícia depois de terem sido chamados a uma casa devido a alegados maus tratos.

O polícia foi surpreendido quando entrou na propriedade por um cão que corria na sua direção e disparou várias vezes. No entanto acabou por acertar numa mulher que estava mais afastada. Margarita Victoria Brooks, de 30 anos, acabou por não resistir aos ferimentos apesar de ainda ter sido transportada com vida para o hospital.

No vídeo é possível ouvir o polícia a perguntar se o cão era de Margarita, mas o animal rapidamente começou a correr na direção do polícia que, entre vários disparos, acabou por acertar no peito da mulher.