Liga dos Campeões. FC Porto já conhece possível adversário do playoff

O FC Porto já sabe quem terá de enfrentar para assegurar um lugar na fase de grupos da Liga dos Campeões - caso, claro está, consiga ultrapassar o Krasnodar na terceira pré-eliminatória, cuja primeira mão se joga já esta quarta-feira, na Rússia, com a volta a acontecer daqui a uma semana, no Dragão. Se assim for, os azuis-e-brancos irão defrontar o vencedor do embate entre Olympiacos e Basaksehir, vice-campeões na Grécia e na Turquia.

O conjunto helénico, a passar por uma seca de títulos pouco habitual, é orientado por Pedro Martins e tem no plantel os portugueses José Sá (precisamente ex-FC Porto), Rúben Semedo e Daniel Podence, além de Soudani, antigo avançado do Vitória de Guimarães. Já os turcos acabam de contratar o central luso Miguel Vieira (ex-Paços de Ferreira) e o cabo-verdiano Carlos Ponck (ex-Aves), tendo ainda nas suas fileiras Júnior Caiçara (ex-Gil Vicente), Márcio Mossoró (ex-Marítimo e Braga) e os renomados Clichy, Arda Turan, Demba Ba e Robinho.

Os dragões jogarão fora na primeira mão do playoff, no dia 21, com a segunda mão marcada para dia 27 no Porto. Foi entretanto já divulgada a lista de convocados de Sérgio Conceição para a viagem à Rússia: nos 23 eleitos, destaque para as presenças de Marchesín, guarda-redes argentino que chega para assumir o lugar deixado vago por Casillas, e Mbemba, que se apresentou mais tarde devido à participação no CAN. Já os jovens centrais portugueses Diogo Leite e Diogo Queirós e o avançado camaronês Aboubakar ficaram de fora por opção, com Diogo Costa e Loum ausentes por lesão.

Todos os jogos do playoff:

Dínamo Zagreb/Ferencváros - Maribor/Rosenborg

Cluj/Celtic - Slavia Praga

Young Boys - Estrela Vermelha/Copenhaga

APOEL/Qarabag - PAOK/Ajax

Basileia/LASK Linz - Club Brugge/Dínamo Kiev

Istambul Basaksehir/Olympiacos - FC Porto/Krasnodar

Também esta segunda-feira ficaram definidos os emparelhamentos para o playoff de acesso à fase de grupos da Liga Europa, onde o Sporting já tem presença assegurada e onde Braga e Vitória de Guimarães almejam chegar. Os bracarenses, que ainda têm de ultrapassar o Brondby na terceira pré-eliminatória, defrontarão o vencedor do confronto entre os suíços do FC Thun e os russos do Spartak Moscovo, enquanto os vimaranenses, se eliminarem o Ventspils, da Letónia, terão depois pela frente ou o Steaua de Bucareste, da Roménia, ou o Mladá Boleslav, da República Checa. O Braga jogará primeiro em casa, no dia 22, e depois fora, a 29, ao contrário do Vitória de Guimarães.