“É o momento de baixar a cabeça e pensar nos erros”

Capitão do Sporting desabafou nas redes sociais.

Bruno Fernandes, capitão do Sporting, reagiu esta segunda-feira à pesada derrota frente ao Benfica por 5-0 na Supetaça.

"Não é momento para muitas palavras, não é momento de levantar a cabeça, é momento de baixar a cabeça e pensar nos erros que cometemos e que nunca mais os devemos voltar a cometer! É o momento de pensar o que fez com que ganhássemos as taças que ganhamos o ano passado e que a união e companheirismo que tivemos nos levou a essas conquistas!", disse o jogador no Instagram.