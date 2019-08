155 operacionais combatem incêndio em Santiago do Cacém

Um incêndio, de natureza de mato, teve início pelas 13h20 em Santiago do Cacém, no distrito de Setúbal. Pelas 15h30, encontravam-se 155 operacionais, 41 meios terrestres e seis meios aéreos no local. Sublinhe-se que a temperatura atual é de 20ºC, a velocidade do vento é de 14.472 km/h e a humidade é de 83%, fatores que aumentam o risco de incêndio.

Recorde-se que o Instituto Português do Mar e da Atmosfera, esta segunda-feira, divulgou que mais de uma dezena de concelhos dos distritos de Viseu, Santarém, Portalegre, Castelo Branco, Leiria e Faro encontram-se em risco máximo de incêndio. Os municipios de Tabuaço (Viseu), de Abrantes, Sardoal, Mação e Ferreira do Zêzere (Santarém), de Nisa e Gavião (Portalegre), de Vila de Rei (Castelo Branco), de Alvaiázere (Leiria), e de Tavira, Castro Marim e Alcoutim (Faro) são aqueles que estão em maior risco.