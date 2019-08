Victoria's Secret contrata primeiro modelo transgénero

A modelo brasileira, Valentina Sampaio, de 21 anos, é um dos novos rostos do catálogo da linha ‘pink’. Nas redes sociais, a modelo mostrou-se muito satisfeita e apelou a todos os seus seguidores para nunca pararem de sonhar.

Depois do fim do desfile anual da Victoria’s Secret’s, a marca decidiu fazer mais um anúncio sobre uma grande mudança. A marca de lingerie começou a trabalhar, pela primeira vez, com uma modelo transgénero.

Valentina já tinha feito história no mundo da moda, ao tornar-se a primeira modelo trasngénero a trabalhar com a L’Óreal Paris e a ser capa da revista Vogue Paris.