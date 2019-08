Marcelo Rebelo de Sousa faz escapadinha ao Algarve

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, inicia as férias oficiais no dia 12 de agosto. Contudo, no passado fim de semana, fez uma escapadinha ao Algarve para estar com os netos. A informação foi avançada pelo jornal Correio da Manhã que começou por explicar que o chefe de Estado "sente saudades" dos netos, filhos de Nuno Rebelo de Sousa, que vivem no Brasil. Assim, a família passou dois dias na Quinta do Lago e aproveitou para visitar a sua praia predileta, a do Gigi.

O órgão de comunicação anteriormente mencionado avançou igualmente que o Presidente foi "solicitado diversas vezes por populares para uma selfie ou apenas para uma breve troca de impressões", sendo que não evitou a interação com os cidadãos apesar de se encontrar a descansar. Sabe-se que Rebelo de Sousa ficou instalado num hotel de luxo, almoçou à beira mar e assistiu ao derby Benfica-Sporting.

Sublinhe-se que, na quarta-feira, o Presidente estará de visita à Alemanha a convite do seu homólogo Frank-Walter Steinmeier, numa visita cujo objetivo primordial é a consolidação das relações entre os dois países e o contacto com a comunidade portuguesa.