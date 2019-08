Sporting. Bruno Fernandes pede desculpa aos adeptos

O encontro deste domingo entre Benfica e Sporting, para a Supertaça, no Estádio Algarve, que terminou com uma goleada das águias sobre os leões (5-0), continua a fazer mossa nas hostes leoninas. Esta segunda-feira, Bruno Fernandes, capitão leonino, recorreu às redes sociais para "dar a cara" e pedir desculpa aos adeptos.

"Não é momento para muitas palavras, não é momento de levantar a cabeça, é momento de baixar a cabeça e pensar nos erros que cometemos e que nunca mais os devemos voltar a cometer. É o momento de pensar o que fez com que ganhássemos as taças que ganhamos o ano passado e que a união e companheirismo que tivemos nos levou a essas conquistas. Aproveito e agradeço e peço desculpa a todos aqueles que se deslocaram até ao estádio do Algarve ou mesmo desde casa nos apoiaram", escreveu o médio, um dos mais inconformados dos leões na partida com os encarnados.

Bruno Fernandes, recorde-se, tem sido o grande protagonista da mais recente "novela" do mercado de transferências. O internacional português de 24 anos tem visto o seu nome associado a vários tubarões europeus, principalmente em Inglaterra, tendo já sido dado como certo no Manchester United e no Tottenham. Para já, todavia, ainda nenhuma equipa terá chegado aos 70 milhões de euros exigidos pela SAD do Sporting para aceitar transferir o médio leonino, autor de 53 jogos e 32 golos em 2018/19.