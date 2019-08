Pai tenta escapar da prisão fazendo-se passar pela filha | VÍDEO

Clauvino da Silva, conhecido como Ronca, utilizou uma máscara confecionada em silicone, as roupas da filha e uma peruca, para tentar escapar da prisão.

Um traficante e líder de um gangue de 42 anos tentou fugir de uma prisão no Brasil ao fazer-se passar pela filha, Ana Silva, de 19 anos, este sábado. Clauvino da Silva, conhecido como Ronca, utilizou uma máscara confecionada em silicone, as roupas da filha e uma peruca, para tentar escapar da prisão. O plano era o homem conseguir escapar da prisão e a filha ficar dentro do establecimento durante um tempo e depois alegar que tinha perdido o seu cartão de identificação.

O homem foi capturado pelos guardas quando tentava deixar o estabelecimento prisional. Desconfiados da aparência do homem, os guardas prisionais intercetaram-no e o homem acabou por se mostrar muito nervoso, o que acabou por o desmascarar.

A filha vai responder em tribunal por ter ajudado o pai a realizar a fuga falhada e pode ser condenada entre seis meses a dois anos de prisão. Uma grávida que se encontrava no estabelecimento prisional também é suspeita de ter ajudado o homem a praticar o plano e de ter levado o material utilizado na fuga consigo, visto não ser revista devido à sua condição.

O homem que cumpre uma pena de 73 anos não irá responder ao caso em tribunal, visto a fuga não ter sido protagonizado por violência, no entanto, pode ser punido através de sanções disciplinares.