Portugal começa a exportar carne fresca de aves para o Chile

Comunicado do Ministério da Agricultura

O Ministério da Agricultura anunciou esta segunda-feira que os produtores portugueses de carne fresca de aves já podem exportar para o Chile, onde existe 17 milhões de potenciais consumidores deste produto.

"Com o mercado do Chile, sobe para 57 o número de mercados abertos por este Governo, viabilizando a exportação de um total de 226 produtos (171 de origem animal e 55 de origem vegetal)", refere o secretário de Estado da Agricultura e da Alimentação, Luís Medeiros Vieira, em comunicado.

O Ministério da Agricultura diz que, nos primeiros cinco meses do ano, as exportações de produtos agroalimentares cresceram 4,6% face ao período homólogo de 2018.

“A internacionalização é uma das prioridades da política do Governo, constituindo um dos eixos mais importantes do reforço da competitividade do setor agroalimentar e da economia portuguesa, tendo em vista o aumento das exportações agroalimentares”, refere o Ministério da Agricultura, que diz ainda estra a trabalhar “de forma intensa na abertura de mais 58 mercados para exportação de 270 produtos, sendo 224 da área animal e 46 da área vegetal”.