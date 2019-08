Ciclista belga morre após queda na Volta a Polónia

O ciclista belga Bjorg Lambrecht, de 22 anos, faleceu após uma queda na terceira volta na Volta a Polónia.

A cerca de 50 quilómetros da meta, o jovem caiu e bateu com a cabeça. Lambrecht foi de imediato transportado para o hospital mas Michal Serion, porta-voz do hospital de Rybnik, confirmou o falecimento do ciclista durante a operação.

"Chegou ao hospital em estado crítico e, infelizmente, faleceu durante a operação".

O jovem era uma das promessas do ciclismo belga. Entre as várias provas, destacou-se com um quarto lugar na Fleche-Wallone e a sexta posição na Amstel Gold Race.

Já este ano tinha terminado com a camisola branca, representante do melhor jovem, no Dauphiné.