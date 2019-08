Assaltantes arrobam carro e levam malas com 150 mil euros em ouro na Amadora

Um funcionário de uma ourivesaria foi esta tarde assaltado em Venda Novas, na Amadora. Os assaltantes arrombaram o carro do funcionário e levaram 150 mil euros em objetos de ouro.

A viatura, que tinha no seu interior duas malas com diversos objetos em ouro, encontrava-se estacionada num lugar de garagem particular, na Rua Elias Garcia.

As autoridades ainda não sabem como é que os assaltantes entraram na garagem. Contudo, estes arrombaram a viatura e fugiram do local com as malas. O alerta foi dado pela próprio proprietário do veículo. A PSP está a investigar o sucedido.