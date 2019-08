Más notícias para quem está férias: Chuva está de regresso esta terça-feira

A chuva está de regresso esta terça-feira. De acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) é esperado um aumento de nebulosidade, com possibilidade de ocorrência de períodos de chuva fraca.

Na regiões Norte e Centro, a previsão aponta para céu em geral muito nublado. O IPMA prevê ainda possibilidade de períodos de chuva fraca ou chuvisco no litoral a norte do Cabo Raso até meio da manhã, e a partir do final da tarde nas regiões do Norte e Centro, em especial no litoral. É ainda esperada uma pequena subida da temperatura mínima, em especial no litoral e uma pequena descida da temperatura máxima nas regiões do interior.

Na região Sul, o IPMA prevê céu pouco nublado ou limpo, apresentando-se em geral muito nublado no litoral oeste e Alentejo até meio da manhã, tornando-se gradualmente muito nublado por nuvens altas a partir da tarde. É também esperada uma pequena subida da temperatura mínima.

Esta terça-feira a temperatura máxima vai variar entre os 33 graus, em Évora e Castelo Branco, e os 23 graus, no Porto e em Viana do Castelo. Já a temperatura mínima vai oscilar entre os 20 graus, em Faro, e os 13 graus, na Guarda.

Nas ilhas, o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) emitiu um aviso laranja para os Açores devido à previsão de precipitação por vezes forte, acompanhada de trovoada, e um aviso amarelo para a Madeira devido ao tempo quente.