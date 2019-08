A carta de Di María que está a correr mundo: "Não sei o quanto sabem da vida, mas de futebol não sabem nada"

Di María, jogador do Paris Saint-Germain, utilizou as redes sociais para partilhar um longo texto sobre a vida de um futebolista e sobretudo dos sacrifícios necessários para vingar no mundo do futebol.

"O que fizeste na segunda-feira? Fui treinar. O que fizeste na terça-feira? Fui treinar. O que fizeste na quarta-feira? Fui treinar. O que fizeste na quinta-feira? Fui treinar. O que fizeste na sexta-feira? Fui treinar. Fazemos algo no fim de semana? Não posso, tenho jogo. O treino acaba, paramos e olhamos o campo, com terra, pedras, erva, o lugar onde jogamos. Essa terra e essas pedras onde já caímos e raspamos os joelhos, as costas, os cotovelos, as mãos... Essa terra e essas pedras que nos ficavam dentro das chuteiras e nos incomodavam durante os jogos. A terra que fez com que sujássemos a casa toda e com que a nossa mãe nos diga: 'tira essas chuteiras e meias e vai já direto para o banho'. O que nos dá força a cada ano para arrancar um campeonato?”, começou por escrever o jogador, que já alinhou pelo Benfica.

“Todos te dizem que ao domingo gostam de dormir. 'É melhor o futebol de cinco', dizem os teus amigos. 'Nunca estamos juntos', diz a tua namorada. 'Pensa em estudar e trabalhar', dizem os teus familiares. Pensas por dentro e sorris”, continua.

“O que sabem eles sobre o que o futebol significa para ti... O que sabem eles da tensão e dos nervos que não te deixam dormir num dia de jogo? O que sabem eles dos jogos que já disputaste lesionado ou doente? O que sabem eles do que sentes quando marcas e os teus companheiros te abraçam desesperadamente? O que sabem eles das vezes em que foste atrás do autocarro ou dos cinco quarteirões que correste para não chegar atrasado ao treino? O que sabem eles do quão profundo é o momento em que o treinador te chama? O que sabem eles de como é estar a morrer de calor em fevereiro a fazer a pré-temporada quando todos os teus amigos estão de férias a divertir-se? O que sabem eles de reunir-se TODOS os dias com as pessoas que marcam a tua vida: os teus amigos, dos risos e das lágrimas? O que sabem das vezes que treinaste à chuva? Terra, pedrinhas, ervas, dez pessoas do teu lado, outras onze do outro, uma bola e um apito longo e seco. Esta é a nossa vida. O que sabem eles? Muita gente diz que o futebol não tem nada a ver com a vida... Não sei o quanto sabem da vida, mas de futebol... não sabem nada!", rematou o argentino.