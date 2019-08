Vídeo mostra como rápida ação de crianças permite salvar irmão de morrer enforcado no elevador

Criança trazia uma corda ao pescoço que ficou presa nas portas do elevador

O vídeo foi captado por uma câmara de videovigilância e mostra como a rápida ação de duas crianças permitiu salvar o irmão da morte.

Os três irmãos entraram num elevador e um deles ficou suspenso pelo pescoço depois de uma correia que trazia ter ficado presa nas portas do elevador. Nas imagens vemos que, no momento em que as portas se fecham e o elevador começa a subir, a corda que a criança trazia ao pescoço arrasta-a, deixando-a suspensa.

Mas foi a pronta ação das irmãs que acabaram por salvar a vida do menino e impedir que este morresse enforcado. Uma carregou no botão de emergência, enquanto outra o ajuda a soltar da corda.

O caso aconteceu na semana passada em Istambul, na Turquia, e as imagens são arrepiantes.