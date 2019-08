Como surgiu o festejo de Cristiano Ronaldo após marcar? O próprio revela

Não há pessoa que não conheça a celebração de Cristiano Ronaldo: o internacional português corre para junto dos adeptos, dá uma pirueta e aterra sobre os dois pés sempre que marca um golo. No entanto, até então ninguém sabia de onde havia surgido o festejo.

Numa entrevista ao canal de YouTube soccer.com, o português explicou que, afinal, não existe explicação para a celebração, já que esta foi apenas um acaso.

"Foi quando jogámos nos Estados Unidos contra o Chelsea, não sei como me ocorreu. Apenas marquei e festejei assim. Para ser sincero, foi algo natural", começou por revelar.

"Depois, gostei e comecei a fazer habitualmente. Vi que as pessoas gostavam e continuei a fazer", acrescentou.

Foi em 2013 que CR7 enfrentou o Chelsea com a camisola do Real Madrid a contar para a International Champions Cup. O português marcou dois dos três golos que deram a vitória aos espanhóis. Desde então, o festejo em cada golo é uma das marcas do avançado de 34 anos.