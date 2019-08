Livraria online planta uma árvores por cada manual escolar comprado

A plataforma de compra e venda de manuais escolares em segunda mão comprometeu-se a plantar uma árvore por cada compra realizada na livraria online.

“Além da despesa que representam a cada novo ano letivo, os manuais escolares simbolizam também um grande prejuízo para a atmosfera, tendo em conta a quantidade de árvores abatidas para produzir papel. Por este motivo, e ciente dos 23.000 hectares de floresta que já arderam desde o início do ano, a Book in Loop decidiu arregaçar as mangas e pretende plantar 5.000 pinheiros mansos”, refere a empresa em comunicado.

A Book in Loop explica ainda que os livros vão ser gratuitos para todos os alunos do ensino público, mas, dos cerca de 2,5 milhões de vouchers já emitidos, apenas 10% foram resgatados. Isto significa que os pais e encarregados de educação ainda não se dirigiram às livrarias aderentes ao programa da gratuitidade dos manuais escolares para levantar os livros.

“Adicionalmente, existem cerca de 200 mil famílias que não estão abrangidas pelo programa de distribuição de vales promovido pelo Estado. Para estas famílias, a Book in Loop tem uma solução, que alia vantagens económicas e ambientais: livros reutilizados com um desconto de 55% em relação ao preço dos livros novos. Além disto, é também possível vender os manuais usados e receber até 25% do PVP original”, refere a empresa.

“No seu primeiro ano de operação, em 2016, a Book in Loop movimentou cerca de 15 mil livros e no ano seguinte quadruplicou este número. Em 2018, ano em que foi possível utilizar os vales MEGA na plataforma para compra de manuais do 5.º e 6.º ano em segunda mão, aproximou-se dos 100 mil livros, número que acredita que é possível ultrapassar este ano”, acrescenta.

Para poder adquirir estes livros, pode inscrever-se na plataforma da Book in Loop e reservar os manuais. Os livros são recolhidos no domicílio ou deixados num dos 127 pontos de recolha disponíveis nas lojas Continente. São depois sujeitos a um processo de verificação de qualidade, para que possam voltar a ser utilizados.