Cadáver de britânico desaparecido há um ano encontrado pela PJ em Pedrógão Grande

A Polícia Judiciária descobriu ossadas humanas num terreno florestal e Pedrógão Grande, no âmbito de uma investigação aberta há um ano. Fonte oficial esclarece que os inspetores e os peritos da Diretoria do Centro e do Laboratório de Polícia Científica procederam hoje “à realização de pesquisas e buscas em terreno florestal, na zona de Pedrogão Grande, tendo sido localizadas ossadas humanas, presumivelmente de um cidadão britânico, desaparecido no ano transato”.

A complexidade da investigação levou a que fossem empregues diversos meios: “Foi necessário recorrer a metodologias técnico-científicos de arqueologia forense, bem como a equipamentos de georadar, para localização do cadáver”.

O cadáver será agora encaminhado para o Instituto de Medicina Legal para que seja realizada a autópsia.

A PJ esclarece ainda que esta “investigação está a ser conduzida em estreita colaboração com as autoridades policiais do Reino Unido, prosseguindo com vista ao cabal esclarecimento dos factos”.