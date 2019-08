Um avião da United Airlines teve de aterrar de emergência no aeroporto Francisco Sá Carneiro, no Porto, na manhã desta terça-feira.

De acordo com o Porto Canal, em causa estará um problema no motor da aeronave. A mesma fonte escreve que o piloto solicitou autorização para aterrar logo depois de levantar voo, sendo que se suspeita de que uma ave tenha entrado no motor.

Todos os meios de emergência foram ativados.