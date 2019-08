Bárbara Bandeira alvo de comentário discriminatório no aeroporto de Lisboa devido à roupa que usava

Bárbara Bandeira utilizou as redes sociais esta segunda-feira para denunciar uma situação que viveu no Aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa.

A cantora diz ter sido alvo de um comentário discriminatório por parte de uma funcionária quando passava no controlo de segurança do aeroporto, antes de viajar com a sua banda para os Açores.

“Estou eu no aeroporto quando estou a passar aquelas máquinas que apitam para ver se tens alguma coisa e a mulher olha para mim e diz: ‘Pois, você está vestida de uma maneira um bocado estranha’”, começou por contar a artista.

Questionada pela cantora sobre as motivações da sua afirmação a funcionária terá dito: “Pois se eu tivesse de a revistar agora...”

“Mas você não tem que me revistar, pois não? Isto apitou? Você deve estar aqui muito contrariada”, respondeu Bárbara Bandeira, deixando claro o seu descontentamento com a situação.

“Aeroporto de Lisboa, adorei. Vocês tratam super bem os passageiros”, realçou.

Mas os problemas não ficaram por aqui. Bárbara Bandeira e os seus músicos ficaram sem malas de viagem na chegada aos Açores. “E para melhorar a saga dos aeroportos, ficámos sem malas. Obrigado, SATA”, rematou.