Traficante que tentou fugir da prisão disfarçado da filha suicidou-se

Recluso enforcou-se com um lençol

O traficante brasileiro que tentou fugir da prisão disfarçado da sua filha, no último sábado, suicidou-se, avança o G1.

Claudino da Silva, de 42 anos, terá sido encontrado morto na sua cela na prisão de segurança máxima em Bangu1, na manhã desta terça-feira.

Segundo a secretaria de Estado de Administração Penitenciária, Claudino da Silva enforcou-se com um lençol.

Recorde-se que o traficante e líder de um gangue, tentou fugir ao fazer-se passar pela filha, Ana Silva, de 19 anos, este sábado. O homem utilizou uma máscara confecionada em silicone, as roupas da jovem e uma peruca, para tentar escapar da prisão. O plano era conseguir sair do estabelecimento prisional e a filha ficar dentro do edifício durante um tempo e depois alegar que tinha perdido o seu cartão de identificação.