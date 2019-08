Sexagenário desaparecido encontrado em Vieira do Minho

A GNR e os Bombeiros Voluntários de Vieira do Minho, distrito de Braga, encontraram a meio da tarde de hoje um sexagenário desaparecido desde segunda-feira, numa estação de serviço, no centro daquela vila minhota, já depois de iniciadas as buscas nos arredores.

José Carlos Silva Rodrigues, de 65 anos, residente na freguesia de Parado do Bouro, em Vieira do Minho, revelou ao nosso jornal que ontem tinha ido apanhar pinhas, até que se desorientou, tendo sido encontrado esta tarde junto a uma estrada florestal por um homem, que por sua vez o conduziu ao centro de Vieira do Minho, explicando-nos o sexagenário “estar bem de saúde”.

Nas buscas participaram a GNR de Vieira do Minho, os Bombeiros Voluntários de Vieira do Minho, os Serviços da Proteção Civil Municipal de Vieira do Minho, os Jovens Voluntários da Floresta, a organização Cabreira Moto Team e ainda o drone da “Plo Ar”.

Como José Rodrigues não padece de qualquer doença, o seu desaparecimento durante as últimas horas, adensou o mistério e as preocupações dos familiares e amigos, residentes na freguesia de Parada, por onde passa o Rio Cávado, confinando com dois concelhos vizinhos, o de Amares e o de Terras de Bouro.