TAP transportou 1,7 milhões de passageiros em julho

A TAP transportou mais de 1,7 milhões de passageiros no mês de julho, o que representou um crescimento de 11,6% face ao mesmo mês do ano anterior. A informação foi revelada à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

A empresa liderada por Antonoaldo Neves disse ainda que “as rotas da América do Norte, com mais 57,1% de passageiros transportados, totalizaram cerca de 117 mil clientes a bordo, enquanto África, onde a TAP cresceu 13,9% ascendeu a um total de 129 mil passageiros”.

Já nas rotas da América do Sul, segundo a companhia aérea, a diferença é de mais 10,9% ou seja, mais 17 mil passageiros, face ao mesmo período homólogo, enquanto as rotas da Europa registaram “o maior crescimento absoluto, ultrapassando 1 milhão de passageiros, mais 77 mil, ou 8,3% quando comparado com o mês de julho do ano anterior.

Nas rotas dos Açores e da Madeira, a TAP registou um aumento de 11% , alcançando os 156 mil passageiros no conjunto das rotas de e para as regiões autónomas.

A empresa destacou também as 10 novas rotas que a TAP inaugurou este ano e que contribuíram com mais 100 mil passageiros a bordo. A Europa ocupa o primeiro lugar desta tabela, com mais 55 mil passageiros, seguida do Atlântico Norte com mais 31 mil passageiros, e do Médio Oriente com mais 10 mil.