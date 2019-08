Mulher desaparecida no Algarve encontrada

A mulher tinha desaparecido, depois de ter sido impedida de entrar num voo por estar embrigada. Um civil acabou por a localizar, oferecer-lhe dormida e ligar para as autoridades.

Uma mulher que estava desaparecida no Algarve, desde segunda-feira, foi encontrada hoje com vida. O irmão de Victoria Cunningham fez o anúncio através da sua conta Twitter: "Victoria foi encontrada com vida", revelou John Whaite.

A mulher tinha desaparecido, depois de ter sido impedida de entrar num voo por estar embrigada. Os restantes membros da família seguiram viagem e quando chegaram ao Reino Unido e tentaram contactar Victoria, esta não dava sinal de vida, o que os deixou preocupados e os fez lançar o alerta.

Um civil acabou por a localizar, oferecer-lhe dormida e ligar para as autoridades.A mulher já está a caminho do seu país, segundo o Expresso.