Homem detido na Costa da Caparica por prender companheira na mala do carro

Um homem de nacionalidade francesa foi detido, esta terça-feira, na Costa da Caparica, por prender a mulher na bagageira do carro.

Segundo as autoridades, o casal começou a discutir por volta das 18h00 da tarde, na praia da Princesa, localizada na Costa da Caparica, devido a ciúmes. Quando se dirigiam para o carro, a discussão tornou-se mais acesa e o homem de 26 anos terá mandado os filhos sentarem-se no banco de trás e colocou a mulher na mala do carro. A mulher de nacionalidade brasileira terá viajado na mala do carro durante quase um quilómetro, segundo noticiou a TVI.

O suspeito acabou por parar o carro junto a uma berma para a mulher sair e uma patrulha da GNR apercebeu-se da situação e acabou por os intercetar. A mulher fez uma queixa de sequestro contra o companheiro, mas afirmou não ter sido agredida. O homem foi detido e vai ser presente a tribunal esta quarta-feira.