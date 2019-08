Casa da Moeda assaltada na Cidade do México

Não, não é um episódio de Casa de Papel mas sim o cenário vivido na Cidade do México, esta terça-feira. Em menos de três minutos, o grupo conseguiu entrar no banco, desarmar os seguranças, aceder ao cofre e roubar o ouro.

Não, não é um episódio de Casa de Papel mas sim o cenário vivido na Cidade do México, esta terça-feira. Um grupo de quatro homens armados realizou um assalto à Casa de Papel na Cidade do México e roubou o equivalente a mais de 2,2 milhões de euros em moedas de ouro e relógios, sem deixar vitímas e sem a polícia se aperceber.

Em menos de três minutos, o grupo conseguiu entrar no banco, desarmar os seguranças, aceder ao cofre e roubar o ouro. O secretário da segurança da Cidade do México, Jesús Orta, afirma estar surpreendido com a rapidez dos assaltantes mas não deixa de sublinhar que a atitude dos guardas facilitou o trabalho do grupo. Segundo Orta, os guardas da manhã não seguiram os protocolos, o que "pode ter facilitado a ocorrências destes factos”.

Esta não é a primeira vez que a Casa da Moeda é assaltada. Em julho de 2018, o mesmo já tinha sucedido, e objetos no valor de 91 mil euros foram roubados.