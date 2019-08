Chuva não vai dar tréguas até ao final da semana

A meteorologia continua a desiludir quem está de férias neste mês de agosto, pelo menos aqueles que não gostam de chuva. Esta quarta-feira, o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê nebulosidade, em especial no litoral oeste, e precipitação em várias regiões do país.

Segundo o IPMA, nas regiões Norte e Centro é esperado céu geralmente muito nublado e períodos de chuva, em especial no litoral e a partir da tarde. Está ainda prevista uma pequena descida da temperatura máxima nas regiões do interior.

A Sul, o IPMA prevê Períodos de céu muito nublado, tornando-se pouco nublado a partir da tarde e apresentando-se geralmente muito nublado na faixa costeira ocidental. Há ainda a possibilidade de ocorrência de períodos de chuva fraca no Alto Alentejo durante a manhã e início da tarde.

Esta quarta-feira, a temperatura máxima vai variar entre os 32 graus, em Beja e Évora, e os 23 graus, em Viana do Castelo. Já a temperatura mínima vai oscilar entre os 19 graus, em Castelo Branco, Santarém e Faro, e os 14 graus, na Guarda.

Até ao final da semana, a previsão do IPMA aponta para a continuação do tempo chuvoso.