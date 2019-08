Cancelo junta-se a Bernardo no City e Danilo a Cristiano Ronaldo na Juve

Troca por troca de laterais mais uns milhões de euros pelo meio: durante o dia de ontem surgiram as primeiras imagens de Danilo em Turim, onde o lateral direito esteve pela última vez reunido com dirigentes da Juventus de modo a definir os últimos pormenores relativos à sua transferência para a Vecchia Signora.

O ex-FC Porto chega a Itália depois de dois anos ao serviço dos ingleses do Manchester City que, por sua vez, se prepara para receber mais um português no plantel. Ao que tudo indica, João Cancelo irá juntar-se ao conjunto orientado por Pep Guardiola, numa operação que, além do internacional brasileiro, renderá mais cerca de 30 milhões de euros aos cofres do emblema italiano.

De acordo com a Sky Sports, o internacional português, de 25 anos, realizou ontem, em Inglaterra, os habituais testes médicos, pelo que a oficialização do lateral como novo jogador do atual bicampeão inglês prometia acontecer ainda na noite desta terça-feira – ou durante as próximas horas.

Recorde-se que o lateral luso chegou à Juventus há cerca de um ano, no verão de 2018, tendo realizado 34 jogos em 2018/19 e apontado um golo com a camisola bianconera.

Cancelo deverá agora assinar um contrato válido para as próximas cinco temporadas, naquela que será a sua quarta experiência no estrangeiro. Em 2014 mudou-se para o Valência, inicialmente por empréstimo, tendo sido posteriormente adquirido por 15 milhões de euros. Em 2017/18 foi cedido pelos che ao Inter de Milão e, na época passada, representou a Juve, que pagou mais de 40 milhões de euros para garantir o passe do internacional português.

No Manchester City, e a confirmar-se a contratação, João Cancelo voltará, de resto, a encontrar Bernardo Silva, com quem partilhou balneário no Benfica.

Recorde-se que Pep Guardiola e companhia conquistaram no passado fim de semana o primeiro troféu da época, a Supertaça inglesa, depois de derrotarem o Liverpool nas grandes penalidades – em que Bernardo foi, aliás, um dos protagonistas.

Já Danilo, de 28 anos, também terá a sua quarta aventura além-fronteiras, depois das passagens pelo FC Porto, Real Madrid e Manchester City.

Na Juve, o jogador que fez parte da sua formação nos brasileiros do América Futebol Clube, tendo ainda passado pelo Santos antes de viajar para a Europa, irá reencontrar, por sua vez, o ex-colega Alex Sandro, com quem jogou nos dragões, e o internacional português Cristiano Ronaldo.

A octocampeã italiana tem este sábado encontro marcado com o Atlético de Madrid de João Félix, em jogo da International Champions Cup, pelo que só terá o primeiro desafio oficial de 2019/20 a 25 de agosto, dia em que defrontará o Parma, referente à primeira jornada da Serie A.