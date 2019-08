Detido homem que violou e sequestrou idosa de 83 anos

Um indivíduo de 33 anos foi detido, no passado dia 3 de agosto, pelos crimes de sequestro, violação na forma tentada e ofensas à integridade física. Os alegados factos criminosos terão ocorrido no município da Covilhã e a vítima é uma idosa de 83 anos, "pessoa particularmente indefesa", como é possível ler numa nota publicada no site oficial da Polícia Judiciária.

De acordo com a força de segurança anteriormente referida, "o suspeito terá concretizado os crimes junto à residência da vítima, que reside sozinha e isolada" e estaria sob efeito de estupefacientes e álcool "depois de se ter ausentado de unidade hospitalar, para onde havia sido conduzido momentos antes, a fim de receber assistência médica".

O homem, ladrilhador de profissão, será presente à Autoridade Judiciária competente para aplicação das medidas de coação adequadas.