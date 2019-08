Iniciativa Liberal ironiza cartaz do PS

IL divulgou "resposta ao cartaz do Partido Socialista"

A poucos meses das eleições legislativas, o partido Iniciativa Liberal (IL) decidiu partilhar nas redes sociais o seu mais recente cartaz, que pode ser visto na Circunvalação, Porto, à saída da Via Norte.

O IL define o cartaz como uma “resposta ao cartaz do Partido Socialista”.

O PS decidiu escolher o slogan “#cumprimos” para destacar o facto de terem sido criados novos empregos e celebrados 89% de contratos sem termo. O IL aproveitou a situação e, de forma irónica e com um grafismo semelhante ao cartaz do partido de António Costa, escolheu o slogan “#com primos”, fazendo assim uma alusão à polémica do ‘familygate”.

O IL criticou ainda os impostos cobrados, os hectares de área ardida em 2017 devido aos incêndios, bem como os doentes que morreram em lista de espera em 2016.