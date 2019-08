Detido grupo de jovens que encomendava pizzas para assaltar estafetas

Quatro jovens, com idades compreendidas entre os 17 e os 20 anos - três do sexo masculino e um do feminino - foram detidos por estarem fortemente iniciados pelos crimes de roubo agravado cometidos na via pública, em Lisboa.

De acordo com uma nota publicada no site oficial da Polícia Judiciária (PJ), os indivíduos encomendaram pizzas, entre os dias 31 de julho e 4 de agosto, e assaltaram à mão armada os estafetas que lhas entregaram, apropriando-se dos alimentos bem como dos bens das vítimas.

A força de segurança anteriormente mencionada concluiu também que os alegados criminosos são fortemente suspeitos da realização de outros assaltos, como de um a um taxista. Assim, a PJ apreendeu a arma utilizada para o cometimento dos factos criminosos e está a prosseguir a investigação para "apurar o eventual envolvimento dos ora detidos em outros crimes semelhantes".

Os detidos serão presentes a primeiro interrogatório judicial para aplicação das medidas de coação tidas por convenientes.