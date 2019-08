Casal morre após cair de ponte enquanto se beijava | Vídeo

Um casal de namorados morreu, no último sábado, ao cair de uma ponte enquanto se beijava, no Peru.

Segundo o Daily Mail, Maybeth Espinoz e Hector Vidal estariam a regressar a casa depois de uma saída noturna quando pararam na ponte Bethlehem para trocar um beijo. O acidente acontece no momento em que a mulher envolve o corpo do namorado com as pernas e o jovem parece desequilibrar-se.

Maybeth foi declarada morta no local. Hector Vidal acabou por morrer no hospital, com uma fratura na coluna vertebral.

As imagens podem chocar os leitores mais sensíveis.