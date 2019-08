Os bombeiros combateram esta quarta-feira um incêndio no Hospital de Santa Cruz, em Carnaxide, no concelho de Oeiras.

De acordo com a SIC Notícias, o incêndio está controlado, mas obrigou à evacuação do piso térreo, onde funcionam as consultas, e da cave, onde deflagraram as chamas.

A mesma estação televisiva escreve que o fogo teve origem num gerador de apoio aos equipamentos do Hospital.