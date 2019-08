"Casillas disse-me que tem esperanças de voltar a jogar"

Cesc Fàbregas revelou, em entrevista ao programa El Partidazo, que Iker Casillas tem esperanças de voltar a jogar.

O médio do Monaco acabou por falar em algumas das conversas que tem mantido com o antigo guarda-redes do FC Porto e admite que este continua a sonhar em regressar à baliza, depois de ter sofrido um enfarte agudo do miocárdio no passado mês de maio.

"Foi muito bonito reencontrar-me com ele. Pelo que me disse, tem esperanças de voltar a jogar. Toda a gente conhece a sua mentalidade e esperemos que possa continuar no futebol", disse o futebolista.

Fàbregas falou ainda da morte de José António Reyes, num acidente de viação.

"Foi uma notícia que me levou ao chão. Unia-nos uma amizade e recordações inesquecíveis da minha fase inicial de carreira. Nunca esquecerei o que ele nos meus primeiros anos em Londres", rematou.