Governo dá conferência de imprensa às 18h00 sobre greve dos motoristas de matérias perigosas

O Governo marcou uma reunião para quarta-feira à tarde, onde vai falar ao país sobre a greve dos motoristas de matérias perigosas que está marcada para dia 12 de agosto.

“O ministro do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, José António Vieira da Silva, convoca os órgãos de comunicação social para uma conferência de imprensa a realizar esta tarde, pelas 18 horas, sobre a greve dos motoristas de matérias perigosas”, anunciou o Governo numa nota enviada às redações.

Segundo o Público anunciou, será decretado estado de emergência energética e novas medidas de mitigação terão de ser adotadas. A Rede Estratégica de Postos de Abastecimento (REPA) será acionada e o ministro do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social irá ainda falar sobre como irão funcionar os serviços mínimos.

Além de Vieira da Silva, a conferência de imprensa irá contar também com a presença do Ministro do Ambiente e Transição Energética, João Pedro Matos Fernandes, e do Secretário de Estado das Infraestruturas, Jorge Delgado.