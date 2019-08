Baixista dos Amor Electro, Rui Rechena, morre aos 53 anos

Hoje perdemos um amigo, um irmão, um pai, um companheiro, um músico. Alguém impossível de definir, uma espécie rara de se encontrar, uma bola de energia mágica que nos cerca para sempre. Transformava o banal em especial, trazia o sol com ele e enchia as nossas barrigas de risos incontroláveis. Tocava baixo como ninguém! As centenas de viagens sempre juntos, por escolha nossa, a melhor decisão que tomámos. A nossa amizade. Obrigada por fazeres parte das nossas vidas para sempre. Continua rei... nós também continuaremos... sempre juntos. Cheeaaaat lôôôôvaaaaaa #ruirechena

