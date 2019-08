Mãe quer que filha faça cirurgia plástica. "Pessoas feias não chegam a lado nenhum"

Não é a primeira vez que o nome Carla Bellucci é noticiado nos órgãos de comunicação social. A ex-modelo de 37 anos foi noticia anteriormente por ter fingido uma depressão para que o Serviço Nacional de Saúde do Reino Unido lhe pagasse uma cirurgia plástica ao nariz. A mulher chegou a admitir o feito publicamente e diz não se arrepender.

Agora, a mulher veio a público dizer que a filha de 14 também vai realizar uma operação cirúrgica. "Pessoas feias não chegam a lado nenhum", disse a mãe da menor à revista Closer. Belluci afirma que a filha não tem resultados muito bons na escola, logo, deve apostar mais no seu aspeto exterior.

"A Tanisha não é a miúda mais estudiosa, pelo que não me importo muito com a sua educação, ao contrário do que acontece com os meus rapazes. Ela tem que melhorar o seu visual para se safar na vida", afirma a mãe de três filhos.

Segundo a mãe, Tanisha pretende aumentar os lábios e o peito para ficar parecida a Kim Kardashian. Belluci já está a juntar dinheiro para cumprir os desejos da filha.