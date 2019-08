Fisco alerta para existência de e-mails fraudulentos

A Autoridade Tributária e Aduaneira (AT) alertou para a existência de mensagens de correio eletrónicas fraudulentas, que estão a utilizar o endereço “portal das finanças” e pede a quem receba esta mensagem para não abrir o link fornecido no corpo do e-mail.

“A Autoridade Tributária e Aduaneira tem conhecimento de que alguns contribuintes têm recebido mensagens de correio eletrónico provenientes do endereço portaldasfinancas.3aqb9@.pt nas quais é pedido que se carregue num link que é fornecido", refere a AT, na sua página oficial. "Estas mensagens são falsas e devem ser ignoradas", acrescentam.

Segundo a publicação da AT, o objetivo é “convencer o destinatário a aceder a páginas maliciosas carregando no 'link' sugerido".