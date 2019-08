Adolescentes acusados de triplo homicídio encontrados sem vida no Canadá

As autoridades canadenses acreditam ter encontrado os corpos de dois adolescentes, que alegadamente se encontravam em fuga, suspeitos de estar envolvidos em três homicídios, no mês passado. Através do Twitter, a polícia afirmou que dois corpos foram encontrados perto do rio Nelson, pelas 10h da manhã.

Kam McLeod, 19, e Bryer Schmegelsky, 18 anos, são suspeitos de matar Chynna Deese, 24 anos, moradora da Carolina do Norte, Lucas Fowler, 23 anos, namorado australiano e o professor universitário de Vancouver, Leonard Dyck,

Primeiramente, os jovens foram dados como desaparecidos, quando o seu carro foi encontrado incendiado numa estrada no Canadá. Mais tarde, as autoridades revelaram que os dois adoloscentes eram suspeitos de ter morto três pessoas, que foram assassinadas na zona onde o carro foi encontrado.

The search is over. At 10am this morning, Manitoba RCMP officers located the bodies of two males, believed to be the BC suspects, near the shoreline of the Nelson River (approx 8km from the burnt vehicle). #rcmpmb pic.twitter.com/tZ7EBFsNDr