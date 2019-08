Dois homens detidos por agredirem violentemente jovens no exterior do Urban Beach. Um deles é Militar do Exército

Uma das vítimas sofreu de “uma grave lesão, comprometendo séria e irreversivelmente a visão de um dos globos oculares”, pode-se ler no comunicado. A vítima chegou a ser alvo de intervenções cirúrgicas devido à agressão.

Dois homens foram detidos esta quarta-feira por terem agredido quatro jovens com idades compreendidas entre os 18 e os 21 anos, perto do Urban Beach, em Lisboa, em fevereiro. Um dos agressores é militar do Exército, segundo a TVI.

Segundo o comunicado enviado às redações, a agressão ocorreu de madrugada, no dia 23 de fevereiro, devido a uma discussao iniciada no interior da discoteca. Os agressores foram ao encontro das vítimas e começaram a agredi-los, utilizando também uma arma branca, segundo a PJ.

Os jovens são acusados de crime à integridade física grave qualificada. Um dos detidos - o militar - está sob prisão preventiva e o outro com termo e identidade e residência.