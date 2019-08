Jovem motociclista gravemente ferido em colisão

Um jovem motociclista ficou gravemente ferido após uma colisão com um automóvel, durante a madrugada desta quinta-feira, no concelho de Esposende, do distrito de Braga, estando internado no Hospital Central de Braga.

A vítima, de 18 anos de idade, deu entrada hoje à primeira hora da madrugada no Serviço de Urgência do Hospital Central de Braga, em estado grave, depois do acidente com um carro, na Estrada Marginal de Esposende, segundo avança o Diário do Minho.

Segundo os primeiros relatos, o jovem, que conduzia a mota, onde seguia sozinho, guiava no sentido entre o centro de Esposende e a freguesia de Marinhas, quando, alegadamente, um automóvel que ia no sentido contrário, se atravessou à frente para entrar no parque de estacionamento do Mercado Municipal.

A vítima, natural e residente em Esposende, ainda terá tentado travar, mas sem êxito, já que a moto acabou por deslizar, face ao piso molhado devido à chuva intensa, para a porta da frente do carro do lado passageiro.

Os Bombeiros Voluntários de Esposende, com uma ambulância de socorro pré-hospitalar, socorreram a vítima, sendo ainda auxiliado com o apoio diferenciado da Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) do INEM de Barcelos e o jovem, após estabilizado e imobilizado no local, seguiu para o Hospital Central de Braga.

Entretanto, uma segunda ambulância dos Bombeiros Voluntários de Esposende, foi de imediato chamada para o local da ocorrência, pois um familiar direto da vítima se sentiu mal ao chegar ao ver o cenário, segundo o Diário do Minho.

O Posto Territorial da GNR de Esposende tomou conta da ocorrência e auxiliou as forças de socorro nas operações.