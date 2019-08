Criança pendura-se em varanda do 4.º andar para fugir do pai que a queria violar

Uma criança, de 14 anos, pendurou-se numa varanda do 4.º andar, esta terça-feira à noite, no distrito Marítimo de Valência, em Espanha, para fugir do pai que a queria violar.

De acordo com o El País, o homem, de 38 anos, de nacionalidade boliviana, tentou violar a menina na sala da casa onde viviam. Ao perceber que a irmã tinha entrado naquela divisão, a criança aproveitou e fugiu para a varanda para pedir ajuda.

Os vizinhos alarmados com toda a confusão ainda tentaram arrombar a porta de casa para ajudar a criança, mas o homem só foi detido quando a polícia chegou ao local.

"Havia muita polícia e muitas pessoas. Os vizinhos tentaram arrombar a porta para entrar, porque o pai [da menina] não abria. Eles contaram-me, porque não conseguia ouvir, que estavam na rua a gritar para a menina não se atirar, para aguentar", contou uma vizinha.

A polícia acabou por entrar na casa e resgatar a menina, bem como os dois irmãos menores. A criança foi depois assistida e transportada para o hospital.

O jornal espanhol conta ainda que não era a primeira vez que acontecia uma tentativa de violação. Segundo fontes policiais, no ano passado a criança chegou a dormir com uma tesoura debaixo da almofada e com uma outra entre as pernas com receio que o pai a tentasse violar. O homem chegou ainda a tentar filmar, de forma oculta, a criança quando esta estava a tomar banho com a irmã.

A criança era a mais velha de três irmãos. Depois da detenção, o homem foi transferido pela polícia para a Inspeção Central de Guarda.