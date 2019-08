De "homem de negócios encantador" a agressor: mulher é espancada por encontro do Tinder

Karen Sadler, uma australiana natural da cidade de Perth, estava de férias em Ibiza quando conseguiu um match com um homem que considerava ideal: no perfil do indivíduo, podia ler-se que Alain tinha 48 anos, havia estudado em Harvard, desempenhava as funções de advogado, era um "homem de negócios encantador", gostava de passar o tempo livre em Ibiza entre viagens de negócios a Singapura e Hong Kong e tinha a custódia da filha de cinco anos. Deste modo, a mulher trocou algumas mensagens com o pretendente antes de marcar um encontro com o mesmo.

"Fomos jantar a uma marisqueira e estava a correr tudo bem" explicou Sadler ao site news.com.au, acrescentando que estava surpreendida com aquilo que tinha "ouvido e visto". De seguida, o par foi até casa de Alain e quando a australiana se preparava para regressar ao hotel, pegando no telemóvel para chamar um táxi, iniciou-se um ataque brutal. Numa primeira instância, a vítima pensou que Alain se dirigia até si para lhe dar um beijo de despedida mas acabou por ser empurrada das escadas e espancada na cabeça. Sadler desmaiou e foi resgatada pelo condutor do táxi que a levou ao hospital, sendo que ficou com uma contusão e um corte no olho.

"Ele passou de incrível a Dr. Jekyll e Mr. Hyde [personagens de um livro de ficção científica e terror] num ápice" revelou ainda a ofendida que explicitou não "existirem sinais de que estava em perigo", contudo, agora compreende que é essencial manter-se em segurança quando viaja: "Não estava preparada para isto. Depois deste episódio, sei que tenho de ter a certeza de que as pessoas sabem onde estou e estar sempre em contacto com amigos e familiares", confessou.

Curiosamente, uma das melhores amigas de Sandler, Stephanie Rodriguez, é a criadora da aplicação 'Wander Safe' destinada à prevenção de ataques violentos. Com funcionalidades como alertas de emergência, coordenadas de GPS e mensagens de voz, oferece às mulheres uma forma discreta e segura de "conseguirem ajuda quando mais necessitam". Ao news.co.au, Rodriguez declarou que conhece a vítima há 15 anos e, quando percebeu as consequências do ataque, sentiu-se devastada. "Falámos via Instagram e não consegui suportar as lágrimas. A tristeza invadiu-me porque sobrevivemos a dois casamentos péssimos e, agora, ela foi atacada desta forma".

O mesmo órgão de informação australiano contactou o Tinder e não obteve qualquer resposta, porém, o perfil de Alain foi eliminado da aplicação.