Virgem aos 40 anos, George Handley quer encontrar uma alma gémea até ao seu próximo aniversário

George Handley, de Nottingham, no Reino Unido, tem 40 anos e iniciou a busca por uma companheira: aliás, o britânico, que sofre de síndrome de Asperger - perturbação do desenvolvimento que afeta as capacidades de comunicação e relacionamento. e admite sentir-se "estranho" em contextos sociais - pretende levar a sua namorada ao musical 'Fame' no próximo dia 30 de agosto, em Bournemouth. O motivo? Celebrará o seu 41º aniversário e quer estar acompanhado a rigor no grande dia.

Com dois bilhetes para o espetáculo teatral, Handley confessou ao Mirror que gostaria de encontrar "alguém para uma relação duradoura e permanente" e que, preferencialmente, fosse "um bocadinho" mais novo que ele para que possam formar uma família juntos. "O meu pai tinha mais 20 anos que a minha mãe, por isso, a diferença de idades não é um problema para mim" revelou o homem que deseja ter uma namorada "compreensiva, simpática e atraente" ainda que, na sua perspetiva, "a aparência não seja muito importante".

Ao tablóide britânico anteriormente referido, Handley afirmou que teve experiências sociais verdadeiramente más no passado. "Tenho fobia de conhecer pessoas e sofri de bullying. Um dia, quando estava a voltar para casa, fui atacado. Ainda é difícil falar disto e passara 20 anos" admitiu o inglês que admite ser um bom partido para qualquer mulher: "Tenho um bom sentido de humor, faço as pessoas rir, ofereceria uma relação estável e nunca deixaria a minha parceira ficar mal" disse o homem que lembrou a morte do pai, em 1997, devido a um ataque cardíaco e a da mãe, dois anos depois, por cancro nos pulmões. "Tenho duas irmãs mas elas têm as suas vidas" rematou o quadragenário.

"Digo que sou virgem porque é verdade, não porque quero fazer sexo. No entanto, isso seria um bónus. Ficaria surpreendido se alguém nutrisse interesse por mim" concluiu Handley durante a entrevista, esclarecendo que as eventuais interessadas podem contactá-lo através do Facebook.