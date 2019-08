Ludmilla surpreende pequena fã portuguesa internada no hospital | Vídeo

Ludmilla está em Portugal no âmbito da sua digressão internacional. Ao saber a história de Margarida, uma pequena fã que está internada no hospital e que por isso não poderá comparecer no espetáculo, a cantora brasileira decidiu fazer-lhe uma surpresa e visitá-la.

"Estamos aqui em Portugal para a digressão #eurotourludmilla, e o meu tio Roberto Salles D'Olivieira recebeu um vídeo lindo dessa menininha. Veio até à Lud e mostrou o vídeo, ela não pensou duas vezes e levantou e foi no hospital. Achei esse gesto dela muito lindo, chegando lá olha surpresa e olha a felicidade que foi", escreveu um amigo de Ludmilla, que partilhou as imagens do encontro nas redes sociais.

Os concertos da artista arrancaram em Portugal no passado dia 1 de agosto.