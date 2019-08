Samantha Markle. Irmã da duquesa de Sussex foi suspensa do Twitter

Samantha Markle tem 55 anos e é meia-irmã da duquesa de Sussex. Conhecida por ser o membro da família Markle que mais protagonismo tem tido, após um ano de publicações ininterruptas no Twitter, parece que agora não terá oportunidade para se exprimir como antes. A conta oficial da irmã de Meghan, @sammy_markle, - mulher do príncipe Harry e mãe do pequeno Archie - foi suspensa na rede social anteriormente referida. Até agora, desconhece-se o motivo que conduziu a esta ação por parte da plataforma, no entanto, os meios de comunicação internacionais, como a Cosmopolitan, apontam como causa os comentários que a norte-americana teceu sobre a família real.

Para já, sabe-se que Samantha criou duas contas privadas: @SammyMarkle1 e @MarkleSammyM. Apesar de Meghan não manter um relacionamento com a irmã, a verdade é que esta nunca se poupou a comentários. Por exemplo, no último mês de maio, Samantha publicou o seguinte comunicado: "Todos damos as boas-vindas ao bebé - os Markle, os Ragland, os Sussex, os Windsor. Relativamente à genética, todos contribuímos para o nascimento deste bebé e quero que ele saiba que tem uma grande família e que estamos muito felizes com o seu nascimento. Estamos entusiasmados pela Meg e pelo Harry. Adoro-a, é a minha irmã mais nova e não importa aquilo que dissemos antes".

Em entrevista ao Daily Mail, Samantha não deixou de apontar o dedo a Meghan: "Suponho que a família irá dar os pequenos presentes ao Archie quando ele foi mais velho e conseguir escapar das saias da mãe controladora e conhecer a família por ele", disse, acrescentando que lamenta que a criança tenha "uma mãe assim".