Portimão. Acidente ferroviário faz uma vítima mortal

Um homem de 42 anos perdeu a vida, em Portimão, esta quinta-feira, devido a um atropelamento ferroviário. O acidente ocorreu numa passagem de nível na cidade.

Ao local, dirigiram-se 21 operacionais e nove veículos, entre elementos dos Bombeiros de Portimão, do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM), da empresa Infraestruturas de Portugal (IP), da Polícia de Segurança Pública (PSP), adiantou fonte do CDOS à agência Lusa, no entanto, já era tarde de mais. A vítima foi dada como morta no local.

O alerta foi dado às 11h38. A Polícia Judiciária está a investigar o caso para tentar compreender em que circunstâncias é que ocorreu o atropelamento.

A circulação dos comboios entre Portimão e Faro esteve interrompida durante horas, no entanto, já foi restabelecida, segundo fonte do CDOS.