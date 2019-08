Bebé espancado e torturado sexualmente pela mãe e pelo namorado

Hoss Benham, uma criança de apenas um ano, morreu no dia do seu aniversário depois de ter sido espancada e torturada sexualmente pela mãe e pelo seu namorado durante 36 horas consecutivas.

Tanto a mãe, Crystal Ballenger, tal como o namorado desta, Jeffrey Hugh Brown, foram acusados de homicídio e tortura sexual e podem ser condenados a pena de morte.

De acordo com a acusação, a mãe levou o bebé para o hospital de Cullman, no Arizona, Estados Unidos, depois de este ter desmaiado no seguimento dos diversos abusos a que tinha sido submetido. Hoss acabou por morrer horas mais tarde.

A polícia disse que o bebé apresentava 89 ferimentos espalhados pelo corpo. A autópsia revelou ainda várias queimaduras nos pés.

“É difícil de acreditar o que aconteceu a esta criança. As suas últimas 36 horas foram de horror e sofrimento”, disse o advogado Wilson Blaylock.

Inicialmente a mulher e o namorado disseram à polícia que a criança se tinha afogado na banheira, mas a polícia rapidamente contrariou esta versão depois de realizada a autópsia.

Os dois suspeitos aguardam julgamento na prisão que está agendado para o final de setembro.