Mar Shopping esteve encerrado devido a ameaça de bomba

Uma ameaça de bomba obrigou, esta quinta-feira, ao encerramento do centro comercial Mar Shopping, em Loulé. O espaço comercial esteve fechado cerca de duas horas, entre as 13h00 e as 15h00.

De acordo com o SuL Informação, que cita fonte da GNR, o autor da ameaça, que se revelou falsa, já foi identificado. “O indivíduo que terá promovido esta ameaça de bomba já foi devidamente identificado. Agora, decorrem, da nossa parte, os procedimentos normais neste tipo de situação, que estão todos previstos. A situação original já está devidamente controlada”, assegurou a GNR.

“Andava tudo louco e as pessoas estavam todas muito assustadas”, afirmou uma cliente do espaço comercial, em declarações ao mesmo jornal.

Em comunicado, a administração do Mar Shopping informou que “foi alertada para um possível risco de segurança” e, nesse sentido, “foi de imediato ativado o protocolo de segurança” para estas situações.

“Neste momento, a normalidade está restabelecida e não há motivo para qualquer ação adicional», conclui o comunicado”, acrescenta a mesma nota.